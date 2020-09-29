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В Иглинском районе начальник отделения ГИБДД вымогал деньги у предпринимателя

В Иглинском районе начальник отделения ГИБДД вымогал деньги у предпринимателя

Иглинский район | 29 сен 2020 | 11:01

41-летний бывший начальник отделения ГИБДД по Иглинскому району предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Следствие считает, что в 2019 году полицейский потребовал от местного предпринимателя взятку в 22 тысячи рублей за то, что задержанные сотрудниками ГИБДД автомобили будут помещаться и хранится на спецстоянку коммерсанта.



Деньги сотрудник получал в виде мобильных переводов, в том числе на банковскую карту своей жены.

Преступление было раскрыто службой собственной безопасности МВД. Мужчина признал свою вину и был уволен в связи с утратой доверия.

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Уголовное дело направлено в Иглинский межрайонный суд.

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Источник: ufa.aif.ru

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