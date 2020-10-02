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В Башкирии оштрафовали сбежавшего из госпиталя вахтовика, больного коронавирусом

В Башкирии оштрафовали сбежавшего из госпиталя вахтовика, больного коронавирусом

| 02 окт 2020 | 15:10

В мае 2020 года 40-летний житель села Тарабердино вернулся в Башкирию с вахты. Прибывшего домой мужчину немедленно направили в обсерватор кушнаренковской центральной больницы.



Проведенные анализы показали, что местный житель болен, ему был поставлен диагноз коронавирус средней степени тяжести. Однако остаться на карантине и пройти лечение вахтовик не захотел. Нарушив правила безопасности, мужчина самовольно покинул госпиталь. Об этом доложил сотрудникам правопорядка главный врач лечебного учреждения.

Как сообщает информационный портал РБК, мужчина в содеянном на судебном заседании. Нарушителя признали виновным в административном нарушении и приговорили к штрафу. Осужденный должен выплатить 15 тысяч рублей.

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Источник: proural.info

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