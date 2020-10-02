В Уфе за нарушение масочного режима закрыли два рынка

Уфа | 02 окт 2020 | 17:58

В Уфе два рынка приостановили свою деятельность из-за нарушение масочного режима. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по торговле.



Сегодня, 2 октября, приостановлена деятельность двух столичных ТСК – «Красинский» в Ленинском районе и «Купец» в Советском районе.







Во время проверки надзорный орган выявил целый комплекс эпиднарушений – не соблюдалась социальная дистанция между посетителями, отсутствовали маски и перчатки у сотрудников и покупателей, а также в павильонах не было дезинфицирующих средств.



Рынки приостановили свою работу до устранения замечаний. Всего с начала масочного режима по 2 октября проведены проверки в 52 285 организаций. В них выявлено 465 нарушений по статье 20.6.1 КОАП РФ, сообщает Госкомитет.

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Напомним, масочный режим в Республике Башкортостан действует с 4 мая. В магазинах и торговых центрах посетителям и продавцам следует соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 метров, а также использовать средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и санитайзеры. За нарушение грозит серьезный штраф. Физических лиц могут оштрафовать от 1 до 30 тысяч рублей, должностных – от 10 до 50 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей, юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении – закрытие.