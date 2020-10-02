В Уфе за нарушение масочного режима закрыли два рынка
Уфа | 02 окт 2020 | 17:58
В Уфе два рынка приостановили свою деятельность из-за нарушение масочного режима. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по торговле.
Сегодня, 2 октября, приостановлена деятельность двух столичных ТСК – «Красинский» в Ленинском районе и «Купец» в Советском районе.
Во время проверки надзорный орган выявил целый комплекс эпиднарушений – не соблюдалась социальная дистанция между посетителями, отсутствовали маски и перчатки у сотрудников и покупателей, а также в павильонах не было дезинфицирующих средств.
Рынки приостановили свою работу до устранения замечаний. Всего с начала масочного режима по 2 октября проведены проверки в 52 285 организаций. В них выявлено 465 нарушений по статье 20.6.1 КОАП РФ, сообщает Госкомитет.
Читайте также:В Башкирии наблюдается суточный прирост COVID-инфицированных