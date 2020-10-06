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В Башкирии родителей обяжут после развода предоставить ребенку жилье

В Башкирии родителей обяжут после развода предоставить ребенку жилье

| 06 окт 2020 | 12:15

В Башкирии разведенные родители будут обязаны предоставить жилье для ребенка, если такового не имеется. Об этом стало известно сегодня, 6 октября.



По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, часто происходят ситуации, когда ребенок после развода остается с одним из родителей (как правило, с матерью) и не имеет достойного жилья для проживания, а иногда и вовсе лишен своего угла. Второй же родитель зачастую не желает нести ответственность за судьбу его ребенка.

— В такой ситуации государство обязано защитить права ребенка, если уровень сознательности родителя оставляет желать лучшего. Что мы и сделали, — отметил Толкачев.

Ранее взыскать с родителя дополнительные средства можно было лишь в случаях тяжелой болезни или увечья несовершеннолетнего или нетрудоспособного ребенка.

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Толкачев подчеркнул, что Госсобрание будет отслеживать реализацию данного закона.
— Здесь необходимо добиваться как исполнения закона в целях защиты жилищных прав детей, так и контроля за тем, чтобы не возникало попыток злоупотребления правом со стороны того родителя, с которым остается ребенок, — отметил Константин Толкачев.
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Источник: ufa1.ru

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