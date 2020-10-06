Стало известно, какие женские стрижки станут модными в 2021 году

| 06 окт 2020 | 12:26

Существует мнение, что взрослые женщины предпочитают короткие стрижки из-за удобства. Однако дело не только в этом. Стрижки, предполагающие короткую длину, всего ассоциировались с молодостью и дерзостью. Они способны освежить любой образ.



Боб. Особой популярностью пользуется боб. Он практичен, скрывает недостатки лица и создает необыкновенный объем. При этом короткая макушка и постепенное удлинение в нижней части делают пряди легкими и воздушными.







Пикси. Такой вариант подойдет смелым и активным женщинам. На нем удачно смотрится светлое окрашивание и косая челка, благодаря которой можно скрыть мимические морщины.



Каре. Стрижка подойдет тем, кто не готов распрощаться с длиною. Она универсальна и позволяет собрать волосы в хвост. Такую стрижку можно украсить модными аксессуарами — ободком или заколками.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

. Известная как "итальянка". Она подходит обладательницам вьющихся волос. Небрежная укладка и темное окрашивание создадут жгучий южный образ. Стрижка идеально сохраняет форму в любых ситуациях.. С возрастом волосы истончаются, техника стрижки, в свою очередь, позволяет создать объем даже на редких волосах. При этом важно подобрать правильное окрашивание, чтобы усилить эффект.