Стало известно, какие женские стрижки станут модными в 2021 году
| 06 окт 2020 | 12:26
Существует мнение, что взрослые женщины предпочитают короткие стрижки из-за удобства. Однако дело не только в этом. Стрижки, предполагающие короткую длину, всего ассоциировались с молодостью и дерзостью. Они способны освежить любой образ.
Боб. Особой популярностью пользуется боб. Он практичен, скрывает недостатки лица и создает необыкновенный объем. При этом короткая макушка и постепенное удлинение в нижней части делают пряди легкими и воздушными.
Пикси. Такой вариант подойдет смелым и активным женщинам. На нем удачно смотрится светлое окрашивание и косая челка, благодаря которой можно скрыть мимические морщины.
Каре. Стрижка подойдет тем, кто не готов распрощаться с длиною. Она универсальна и позволяет собрать волосы в хвост. Такую стрижку можно украсить модными аксессуарами — ободком или заколками.
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Каскад. С возрастом волосы истончаются, техника стрижки, в свою очередь, позволяет создать объем даже на редких волосах. При этом важно подобрать правильное окрашивание, чтобы усилить эффект.