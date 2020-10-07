В Уфе за торговлю автономерами будут судить бывшего инспектора РЭО ГИБДД

Уфа | 07 окт 2020 | 20:01

В Уфе пойдет под суд бывший инспектор Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Его обвинили по четырем статьям УК РФ: за получение взятки, причем в значительном размере и за действия, которые входили в полномочия должностного лица, а также за покупку и хранение огнестрельного оружия. Материалы дела уже поступили в Калининский райсуд на рассмотрение.







В обязанности инспектора безопасности дорожного движения входила выдача госномеров на машины при постановке их на учет. При этом, как установили следователи, в августе 2018 года для своего знакомого он дважды провернул эту процедуру за взятку — сначала за 4 тысячи рублей, потом — за 18 тысяч. В том же месяце для одной организации он, по версии следствия, зарегистрировал и выдал номера на машины, которые государственной регистрации и выдаче не подлежали.

— За указанные действия он получил взятку в размере 100 000 рублей. Деньги им были получены в его в личном автомобиле, — говорится в материалах суда.

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Кроме того, следователи выяснили, что инспектор приобрел огнестрельное оружие — самодельный пистолет калибра 9 мм, переделанный из газового. Его изъяли в квартире экс-полицейского при обыске.Свою вину инспектор не признал и заявил, что уголовное дело в отношении него сфабриковано. Верховный суд избрал для него меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сейчас судья решает, на какую дату назначить заседание.