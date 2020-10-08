В Балтачевском районе директор кирпичного завода задолжал свои работникам более полумиллиона рублей

Балтачевский район | 08 окт 2020 | 10:19

Следственный комитет завершил расследование дела о невыплате заработной платы. В Старобалтачево директор ООО «Сейтяковский кирпичный завод» с апреля по июль 2020 года экономил на рабочих. 60 сотрудников предприятия не получили 600 тысяч рублей.







Вероятно, можно было бы объяснить экономическое решение директора пандемией коронавируса. Но следователи обнаружили на счетах компании 6,7 миллионов рублей, которых вполне достаточно для погашения задолженности. Но эти средства предназначались на производственные и непроизводственные цели, чтобы увеличить прибыль.

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Директора кирпичного завода суд признал виновным в полной свыше двух месяцев невыплате заработной платы. Руководство компании рассчиталось с рабочими. Кроме того, директор предприятия выплатил штраф в размере 25 тысяч рублей.