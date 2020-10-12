Следком Башкирии возбудил уголовное дело на скандальный пансионат "Моя семья" в Уфе

Уфа | 12 окт 2020 | 16:57

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по издевательствам над пенсионерами в частном доме престарелых «Моя семья». Напомним, история прогремела после публикации фотографии из заведения и жалобы бывшего сотрудника. По ее словам, пенсионеры вынуждены спать на одном матрасе, также их бьют и морально унижают.







По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье «ненадлежащее оказание услуг по уходу за престарелыми людьми и инвалидами» (ст.238 УК РФ). Соощается, что правоохранители провели осмотр и обыск пансионата.



«В настоящее время следователями проведен осмотр пансионата, а также обыск по месту нахождения офиса организации, изъята и анализируется необходимая документация, проводится медицинское освидетельствование постояльцев, допрашиваются руководство, работники организации, постояльцы и их родственники, инициированы необходимые проверки в надзорных и контрольных органах с целью установления соответствия оказываемых услуг предъявляемых законом требованиям и нормам», — сообщили в пресс-службе СК по РБ.

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