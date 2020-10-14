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Жительницу Мелеуза оштрафовали на крупную сумму из-за теста на коронавирус

Жительницу Мелеуза оштрафовали на крупную сумму из-за теста на коронавирус

Мелеузовский район | 14 окт 2020 | 18:08

Жительница Мелеуза попала на внушительный штраф из-за пропущенного теста на COVID-19.



Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Башкирии, 12 августа женщина вернулась домой из отпуска в Турции, но в нарушение действующего законодательства в течение трех дней не сдала тест в лаборатории на коронавирус и не разместила результаты исследования на портале «Госуслуги», поэтому и оказалась в мировом суде. В ходе судебного заседания женщина призналась, что просто забыла пароль от портала, а зарегистрироваться под новым ей не удалось. Пройти обязательный тест в течение трех дней также не удалось, поскольку в больнице запись была только на более позднюю дату.

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- Суд признал гражданку виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 15000 рублей. Постановление не вступило в законную силу, - уточнили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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