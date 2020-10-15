Главу Кугарчинского района вместе с подельниками будут судить за крупное мошенничество

Кугарчинский район | 15 окт 2020 | 11:35

Глава администрации Кугарчинского района и еще двое местных жителей обвиняются в крупном мошенничестве и в использовании служебного положения.







Следователи предположили, что преступления были совершены в период с декабря 2014 года по апрель 2016. Глава администрации, одновременно являясь руководителем сельскохозяйственного предприятия, сговорился о хищении с главбухом организации и местным бизнесменом. Они якобы закупили у предпринимателя оборудование на ферму, которое на самом деле получили в качестве пожертвования. Благодаря махинациям с документами им удалось похитить деньги собственного предприятия. По версии следствия, сумма составляет более 26 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемые предоставили минсельхозу Башкирии документы о якобы приобретениях. В результате они получили субсидии на 10 миллионов рублей.

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Мужчины не признались в преступлениях, так как не считают себя виновными. Они не возместили причиненный ущерб, вследствие чего сельхозпредприятие и их имущество арестовали. Уголовное дело будет передано в суд Советского района Уфы.