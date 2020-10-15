Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Правительство Башкирии возьмет на себя контроль за отловом бездомных животных

Правительство Башкирии возьмет на себя контроль за отловом бездомных животных

Правительство Башкирии возьмет на себя контроль за отловом бездомных животных

| 15 окт 2020 | 20:23

На ближайшем заседании Госсобрания-Курултая депутаты рассмотрят законопроект, согласно которому контролировать отлов бездомных кошек и собак будут чиновники регионального правительства. Ранее эта обязанность была закреплена за администрациями районов.



В пресс-службе башкирского парламента пояснили, что за прошедшие несколько лет такой порядок доказал свою неэффективность. В частности, муниципалитетам на отлов бездомных животных ежегодно выделяется более 63 млн рублей, а в итоге обратно в казну возвращаются почти треть этих денег. Этой суммы достаточно, чтобы отловить 51 тысячу собак и кошек, но местные чиновники не выполняют эти планы и, как следствие, не осваивают бюджеты.

В Башкирии родителей обяжут после развода предоставить ребенку жилье

Читайте также:

В Башкирии родителей обяжут после развода предоставить ребенку жилье
- Это неправильно. Деньги должны работать. Кроме того, нам важно, чтобы число бездомных животных снижалось. К депутатам Государственного Собрания уже не раз поступали сигналы о нападениях бездомных собак на людей. Снижение популяции безнадзорных животных необходимо и в целях безопасности граждан, и в целях повышения санитарно-эпидемиологического благополучия, - прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев.
Депутаты планируют наделить полномочиями по контролю за отловом бездомных кошек и собак правительство Башкирии. Кроме того, региональные власти будут определять и количество животных, подлежащих отлову в том или ином районе республики.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: