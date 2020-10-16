Жительница Мишкинского района отсудила у магазина «Пятерочка» 72 тысячи рублей за травму

Мишкинский район | 16 окт 2020 | 14:10

Жительница Мишкинского района Башкирии отсудила у магазина «Пятерочка» 72 тысячи рублей за травму, полученную в январе 2020-го – женщина поскользнулась на нечищеном крыльце. Подробности сообщила 16 октября объединенная пресс-служба судов Башкирии.







Потерпевшая надеялась на добровольное возмещение расходов ущерба, однако администрация магазина просьбу женщины проигнорировала.



«На восстановление здоровья она потратила 36,7 тыс.руб., находилась на стационарном лечении, пережила нравственные страдания, физическую боль, постоянно испытывала неудобства и ограничения в своих возможностях по самообслуживанию, прибегала к помощи других лиц, при этом испытывала стыд», – уточнили в пресс-службе.



Женщина обратилась в Бирский межрайонный суд с иском, требуя с ответчика возмещения расходов на лечение и компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей.

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Представитель ответчика вину магазина не признал, по его мнению, крыльцо у них всегда содержится в чистоте, а от снега и наледи регулярно избавляются, посыпая солью. Однако у истица нашлись свидетели – очевидцы ее падения.Суд вынес решение в пользу женщины, но ее требования удовлетворил частично – магазину предстоит возместить расходы на лечение в размере 34,1 тыс.руб., компенсировать моральный вред суммой 25 тыс.руб. и оплатить услуги представителя в суде в размере 13,3 тыс.руб.Решение суда в законную силу не вступило, у сторон есть право обжаловать его.