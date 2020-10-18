В Федоровском районе судебные приставы конфисковали лодку у браконьера

Федоровский район | 18 окт 2020 | 16:08

В Федоровском районе Башкирии судебные приставы конфисковали лодку и весла у местного жителя, незаконно ловившего рыбу, сообщает пресс-служба ведомства.







Находясь на рыбалке рядом с селом Бала-Четырман, 57-летний мужчина установил на сутки сеть длиной 10 метров с ряжью, размерами ячеек 4,5x4,5 см. На следующий день, рыбак приехал забрать добычу. Однако в этот момент его заметили сотрудники МВД и задержали.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Браконьер был признан виновным в совершении преступления по п. «б, в» ч.1 ст. 256 УК РФ, ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Судебные приставы района изъяли имущество в виде лодки и двух весел, которые перейдут государству.