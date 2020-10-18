Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Федоровском районе судебные приставы конфисковали лодку у браконьера

В Федоровском районе судебные приставы конфисковали лодку у браконьера

В Федоровском районе судебные приставы конфисковали лодку у браконьера

Федоровский район | 18 окт 2020 | 16:08

В Федоровском районе Башкирии  судебные приставы конфисковали лодку и весла у местного жителя, незаконно ловившего рыбу, сообщает пресс-служба ведомства.



Находясь на рыбалке рядом с селом Бала-Четырман, 57-летний мужчина установил на сутки сеть длиной  10 метров с ряжью, размерами ячеек 4,5x4,5 см. На следующий день, рыбак приехал забрать добычу. Однако в этот момент его заметили сотрудники МВД и задержали.

В Федоровском районе чиновников заставили отремонтировать аварийный детсад

Читайте также:

В Федоровском районе чиновников заставили отремонтировать аварийный детсад
Браконьер был признан виновным в совершении преступления по п. «б, в» ч.1 ст. 256 УК РФ, ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Судебные приставы района изъяли имущество в виде лодки и двух весел, которые перейдут государству.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: