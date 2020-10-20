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Как криминалистам Башкирии удалось разыскать убийц 100-летнего ветерана из Кигинского района

Как криминалистам Башкирии удалось разыскать убийц 100-летнего ветерана из Кигинского района

Кигинский район | 20 окт 2020 | 09:05

Недавно в Башкирии раскрыли убийство 100-летнего ветерана ВОВ. Напомним, что с дедушкой расправились в собственном доме в ходе ограбления. «КП-Уфа» в интервью с заместителем руководителя отдела криминалистики СУ СКР по РБ Степаном Кривцовым узнала, как сыщикам удалось выйти на убийц.



Капитан юстиции сразу обозначил – преступники пришли только за деньгами. Где находятся средства, они примерно знали, но все равно устроили дома погром. Найти двух-друзей злоумышленников удалось с помощью кропотливой и аналитической работы следователей и представителей других ведомств.

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- Когда проводили опрос местных жителей, выяснили, что к одному сельчанину приезжал товарищ. Мы даже не знали, откуда он, нам сказали «просто мужчина». Сработали они грамотно – биологических следов не оставили, работали в перчатках, чуть ли не в скафандре. Зато они оставили визуальные следы – мы сформировали их психологический портрет, выяснили, что это за люди, кто это, сколько им лет. Составив портрет, отмели часть людей и стали отрабатывать тех, кто подходит под данную категорию. Когда на них вышли, подозреваемые дали ложные показания, ввели в заблуждение следствие, из-за этого мы стали присматриваться к ним, а потом уже смогли выстроить всю цепочку событий. С их стороны было серьезное противодействие, но доказательства есть доказательства, - рассказал Степан Кривцов.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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