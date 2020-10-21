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В Ишимбае сотрудница отдела полиции за деньги "сливала" ритуальщикам данные об умерших гражданах

В Ишимбае сотрудница отдела полиции за деньги "сливала" ритуальщикам данные об умерших гражданах

Ишимбайский район | 21 окт 2020 | 10:17

В Ишимбае перед судом предстала бывшая сотрудница дежурной части отдела полиции по Ишимбайскому района. Женщина признана виновной в получении взятки.



В дежурной части женщина занимала должность инженера-электроника. При поступлении в отдел информации об умерших гражданах, она отправляла их данные с адресами директору ритуального салона. За каждое такое сообщение коммерсант перечислял ей от одной до двух тысяч рублей.

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По данным пресс-службы следкома Башкортостана, всего сотрудница полиции смогла «заработать» таким способом больше 83 тысяч рублей. При этом свою вину она так и не признала. Однако суд приговорил ее к условному лишению свободы сроком на три с половиной года. Также женщина обязана выплатить штраф в троекратном размере от суммы взятки.

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Источник: www.sobkor02.ru

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