В Ишимбае главврача больницы оштрафовали за вспышку коронавируса внутри учреждения

Ишимбайский район | 21 окт 2020 | 15:40

Суд Ишимбая признал виновным главного врача районной больницы в распространении коронавируса внутри медучреждения. Теперь медику придётся выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК-Уфа.







Специалисты Роспотребнадзора выявили большое количество нарушений санитарно-эпидемиологических правил, которые привели к распространению коронавируса. Оказалось, в больнице несвоевременно отреагировали на болезнь 12 медиков, которые заразились COVID-19. Источником заражения оказались пациенты, которых перевезли в Ишимбайскую ЦРБ из РКБ им. Куватова.



Экстренные извещения на больных с подозрением на коронавирус в больнице подавались с запозданием. Также отбор анализов у лиц с подозрением на вирус проводился несвоевременно. Более того, в больнице не сообщили о четырех погибших от коронавируса.

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К тому же оказалось, что все пациенты проходили обследование вместе: и зараженные, и здоровые находились в одном помещении. Также в больнице не проводилось эпидемиологическое расследование и не выявлялись контактные лица.Главный врач больницы признал свою вину только частично.