Госдума одобрила закон о выплатах на первого и второго ребенка без подачи заявления

| 22 окт 2020 | 15:04

В Госдуме приняли в трех чтениях законопроект, который продлевает до 1 марта 2021 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка без подачи заявления. С этого момента пособия будут поступать автоматически.







«Законопроект предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранения их здоровья в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции»,— следует из пояснительной записки документа.

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Напомним, что выплаты положены семьям, где среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума. Положение действовало в период с 1 апреля до 1 октября. Со 2 октября россияне снова лично приходили с заявлением в Пенсионный фонд и в органы соцзащиты.