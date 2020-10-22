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Госдума одобрила закон о выплатах на первого и второго ребенка без подачи заявления

Госдума одобрила закон о выплатах на первого и второго ребенка без подачи заявления

| 22 окт 2020 | 15:04

В Госдуме приняли в трех чтениях законопроект, который продлевает до 1 марта 2021 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка без подачи заявления. С этого момента пособия будут поступать автоматически.



«Законопроект предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранения их здоровья в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции»,—  следует из пояснительной записки документа.

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Напомним, что выплаты положены семьям, где среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума. Положение действовало в период с 1 апреля до 1 октября. Со 2 октября россияне снова лично приходили с заявлением в Пенсионный фонд и в органы соцзащиты. 

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Источник: gorobzor.ru

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