В Белокатайском районе хотят привлечь к ответственности врача, закрывшего больничный пациенту с коронавирусом

Белокатайский район | 22 окт 2020 | 17:53

2 апреля в поликлинику Белокатайского района обратился мужчина с признаками ОРВИ. Симптомов коронавирусной инфекции пациент не имел, поэтому лечащий врач назначил ему лечение легкими антибиотиками и стандартными препаратами.







Лечился мужчина амбулаторно, а 10 апреля уже чувствовал себя хорошо. В этот же день врач закрыл больничный лист пациента. Однако, как оказалось, мужчина решил перестраховаться и сдал тест на наличие коронавируса. Через три дня после выписки из «Центра гигиены и эпидемиологии» пришел положительный результат.

— Надо внимательно и неформально относиться к подобным ситуациям. Тем более, с учетом колоссальной нагрузки на медиков госпиталей, поликлиник и скорой помощи в настоящее время, — отметил Рауль Халфин, председатель Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения.

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На основании этого территориальное управление Роспотребнадзора обратилось в суд, чтобы привлечь врача к административной ответственности. Медику грозил штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Однако на защиту специалиста встал профсоюз. И ни в районном, ни в верховном суде состава преступления не было обнаружено. Врач действовал согласно инструкции и здоровью пациента вреда не нанес.