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В Уфе арестовали мужчину, оскорбившего кондуктора маршрутки за просьбу одеть маску

В Уфе арестовали мужчину, оскорбившего кондуктора маршрутки за просьбу одеть маску

Уфа | 22 окт 2020 | 18:02

В Уфе был арестован мужчина, который оскорбил кондуктора за просьбу надеть маску. Инцидент вызвал спорную реакцию в обществе, а теперь получил продолжение.



Напомним, 19 октября в одном из автобусов Уфы разразился настоящий скандал. Один из пассажиров крайне агрессивно отреагировал на просьбу кондуктора надеть маску. Мужчина устроил истерику и жестоко оскорбил женщину.

Как сообщает ИА «Башинформ», зачинщик скандала был задержан и арестован. Октябрьский районный суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил соответствующее наказание – 14 суток административного ареста. Сейчас мужчина доставлен в спецприемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

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К слову, сам арестованный считает, что кондуктора он не оскорблял, и вообще женщина не имела права заставлять его надевать маску. Пострадавшая женщина отметила, что хотела бы подать в суд.

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Источник: bash.news

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