В Башкирии за взяточничество осудили бывшего руководителя отдела госкомитета по тарифам

| 26 окт 2020 | 14:26

Экс-начальника отдела госкомитета Башкирии по тарифам осудили за получение взяток в республике. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



По сообщению пресс-службы ведомства, в 2018 году 58-летняя обвиняемая являлась начальником отдела контроля исполнения тарифов государственного комитета региона по тарифам.







В суде было установлено, что в конце 2018 года она не внесла в акт проверки выявленные нарушения. За это она получила от директора фирмы 70 тысяч рублей. Помимо этого, в октябре и ноябре 2018 года обвиняемая получила от двух сотрудников других фирм взятки в общей сумме 32 тысячи рублей за несоставление протоколов об административных правонарушениях.

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По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Свою вину обвиняемая не признала. В результате суд приговорил ее к лишению свободы сроком на 1 год и 9 месяцев условно с испытательным сроком в один год. При этом она лишена права занимать должности в муниципальных и государственных органах сроком на один год.