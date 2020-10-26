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В Башкирии из-за коронавируса оштрафовали руководство двух психоневрологических интернатов

В Башкирии из-за коронавируса оштрафовали руководство двух психоневрологических интернатов

| 26 окт 2020 | 14:31

Роспотребнадзор Башкирии обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологических правил в период распространения коронавирусной инфекции в двух психоневрологических интернатах республики в Ишимбайском районном ПНИ и в Краснокамском интернате «Раздолье». Сумма штрафов составила 125 тысяч рублей.



Ишимбайский интернат, по решению районного суда, оштрафован на 100 тысяч рублей, в Краснокамском – на 25 тысяч рублей оштрафовали заместителя директора по общим вопросам.

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В Ишимбайском интернате нарушения обнаружили во время эпидемиологического расследования Роспотребнадзора из-за экстренных извещений в августе 2020 года о случаях заболеваний, «не исключающих новую коронавирусную инфекцию у 108 получателей социальных услуг и 39 сотрудников», написали в решении суда.

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Источник: gorobzor.ru

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