В Башкирии из-за коронавируса оштрафовали руководство двух психоневрологических интернатов
| 26 окт 2020 | 14:31
Роспотребнадзор Башкирии обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологических правил в период распространения коронавирусной инфекции в двух психоневрологических интернатах республики в Ишимбайском районном ПНИ и в Краснокамском интернате «Раздолье». Сумма штрафов составила 125 тысяч рублей.
Ишимбайский интернат, по решению районного суда, оштрафован на 100 тысяч рублей, в Краснокамском – на 25 тысяч рублей оштрафовали заместителя директора по общим вопросам.
В Ишимбайском интернате нарушения обнаружили во время эпидемиологического расследования Роспотребнадзора из-за экстренных извещений в августе 2020 года о случаях заболеваний, «не исключающих новую коронавирусную инфекцию у 108 получателей социальных услуг и 39 сотрудников», написали в решении суда.