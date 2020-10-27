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В Башкирии на 7 лет осудили таксиста, насмерть сбившего в селе Иглино 15-летнюю девушку

В Башкирии на 7 лет осудили таксиста, насмерть сбившего в селе Иглино 15-летнюю девушку

Иглинский район | 27 окт 2020 | 17:33

Как установлено следствием и судом, 16 июня 2020 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения подсудимый, двигаясь по улице Ворошилова села Иглино, при резком повороте, не соблюдая безопасный скоростной режим, выехал на обочину и допустил наезд на четырех подростков, после чего продолжил движение, однако, вскоре не справился с управлением, съехал в кювет и был задержан очевидцем.



В результате ДТП 15-летняя девушка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, 15-летнему парню был причинен тяжкий вред здоровью, еще двум подросткам 15 и 13 лет был причинен вред здоровью средней тяжести.

В ходе следствия и суда подсудимый признал в вину в совершенном преступлении.

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Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил права управлять транспортным средством в течение 3 лет после отбытия основного наказания. Кроме того, судом удовлетворены исковые требования о компенсации морального вреда потерпевшим на общую сумму 1,33 млн рублей.

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Источник: sterlegrad.ru

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