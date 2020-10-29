В Башкирии окончательно приняли закон о платных парковках

| 29 окт 2020 | 12:24

Сегодня, 29 октября, депутаты Государственного собрания – Курултая РБ приняли закон о платных парковках в рамках 27 заседания. В третьем чтении проект поддержали 86 человек. 14 проголосовали против. Еще 2 депутата не голосовали.







В ходе обсуждения инициативы члены Госсобрания вновь обратили внимание на недоработки. Например, было высказано мнение о том, что необходимо продлить время бесплатной парковки возле спортивных сооружений и медицинских организаций, так как мероприятия там зачастую длятся более часа. Также была озвучена обеспокоенность тем, что в Уфе вообще не останется бесплатных парковочных мест. Ведь с недавнего времени в столице повсеместно стали появляться знаки, запрещающие стоянку автомобиля.

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Напомним, инициатива направлена на оптимизацию работы транспорта на государственных и муниципальных территориях. По закону автомобиль можно оставить на час бесплатно, вдоль дороги – 20 минут. Бесплатно имеют право парковаться только участники ВОВ и инвалиды. В ночное время – с 21 до 7 часов – и в выходные дни машиноместа бесплатные. Следить за соблюдением закона обязуются муниципалитеты.