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В Башкирии приняли закон о передаче неразграниченных земель под контроль республиканских властей

В Башкирии приняли закон о передаче неразграниченных земель под контроль республиканских властей

| 29 окт 2020 | 12:50

На пленарном заседании в Госсобрании Башкирии приняли закон, по которому контроль за распределением неразграниченных земель переходит от муниципалитетов к республиканским властям.

Депутат Дмитрий Чувилин отметил, что после неоднократного обсуждения законопроекта продолжаются споры в обществе.



- Около Госсобрания собрались граждане, которые выступают против. Противоречия в обществе так и не разрешены. Я считаю, что такой законопроект принимать нельзя. Основная мотивация была в том, чтобы прекратить различного рода коррупционные проявления. Это можно и по-другому решить — путем выборов глав районов, которые не будут разбазаривать земли, - сказал Чувилин.

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Председатель Госсобрания Константин Толкачев предложил провести эксперимент, установив нововведения в некоторых районах Башкирии, «чтобы не сделать ошибок». Депутат Альберт Ильгизов добавил, что с принятием закона торопиться не стоит.

76 депутатов Курултая РБ проголосовали «за», против — 21, воздержались — трое.

Также отметим, глава Башкирии Радий Хабиров объяснил целесообразность закона тем, что в муниципалитетах выявляется коррупционная составляющая при распределении земель. В частности, он рассказал о трех уголовных делах. По словам Хабирова, он, как глава республики, должен контролировать деятельность муниципалитетов в отношении земель.


Напомним, законопроект вызвал резонанс в обществе и СМИ. Жители Башкирии создавали петицию и проводили пикеты против нововведений. Позже депутаты Госсобрания внесли некоторые изменения: муниципальный контроль будет сохранен и закон действует в течение пяти лет. Для обсуждения законопроекта была создана рабочая группа куда вошли депутаты, общественники и представитель Минземимущества РБ, однако недовольство граждан не спало.

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Источник: mkset.ru

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