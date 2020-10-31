В Благовещенском районе прокуратура добилась расселения жильцов из аварийного многоквартирного дома

Благовещенский район | 31 окт 2020 | 19:34

В Башкирии жильцов одного из многоквартирных двухэтажных домов должны будут расселить в течение полугода. Такое решение приняли в Благовещенской межрайонной прокуратуре после проверки.







Отмечается, что дом, о котором идет речь, находится в аварийном состоянии. Признали его таковым еще в марте 2018 года. Тогда администрация городского поселения определила срок расселения проживающих в этом доме граждан до 2028 года. Но прокуратура с этим не согласилась.



Пресс-служба прокуратуры РБ:

По заключению специалистов, техническое состояние дома является аварийным в связи с износом здания более 78%, значительной деформацией фундаментов, стен, несущих конструкций, вымыванием кладки и образованием сквозных трещин.

Потому в судебном порядке ведомство потребовало от муниципалитета расселить жильцов в течение 6 месяцев. Суд требование удовлетворил. Исполнение решения суда контролируется.



Ранее сообщалось, что в Башкирии приняли закон о передаче неразграниченных земель под контроль республиканских властей.





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