В Уфе за нарушение масочного режима приостановили работу двух рынков
Уфа | 01 ноя 2020 | 22:37
1 ноября приостановлена деятельность двух торговых комплексов – «Заречный» в Ленинском районе и «Меркурий» в Орджоникидзевском районе Уфы, сообщили в пресс-службе Министерства торговли РБ.
На рынках не соблюдалась социальная дистанция между посетителями, отсутствовали маски и перчатки у сотрудников и покупателей, а также не было в павильонах рынка дезинфицирующих средств.
Рынки приостановили свою работу до устранения замечаний.
В ведомстве отметили, что проверки проходят на всех объектах торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. С начала масочного режима по 1 ноября осуществлены проверки в отношении свыше 58 тысяч организаций, в которых выявлено 505 нарушений по статье 20.6.1 КОАП РФ.
Кроме того, сотрудники Министерства торговли РБ провели ряд ночных рейдов. В центре внимания — организации, осуществляющие услуги общественного питания. Напомним, режим работы таких организаций ограничен — с 6:00 до 23:00. Как оказалось, требования соблюдаются не всеми участниками рынка. Только за минувшие выходные было обследовано порядка 37 организаций, число нарушивших требования - 3.
«За нарушение грозит серьезный штраф. Физических лиц могут оштрафовать от 1 до 30 тысяч рублей, должностных – от 10 до 50 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей, юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении – закрытие», — добавили в информационном агентстве.