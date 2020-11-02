В Аскинском районе руководство компании сэкономило 7 млн рублей на своих подчиненных

Аскинский район | 02 ноя 2020 | 11:30

В Аскинском районе уголовное дело было заведено на 40-летнего директора ПО «Спутник». Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, с июля по ноябрь 2019 год 12 сотрудников компании не получали заработную плату.







Общая сумма долга фирмы перед людьми составила 210 тысяч рублей. Кроме того, было установлено, что в указанный период времени материальных трудностей компания не испытывала, более того, на ее счетах было более 7 миллионов рублей. Директор сознался в нарушении закона после того, как стал фигурантом уголовного дела. После этого задолженность перед работниками была полностью погашена.



Аналогичное преступление произошло в Октябрьском: директор нефтегазовой организации задолжал работникам более 3 миллионов рублей. Следователи смогли доказать, что руководитель не платил сотрудникам деньги, хотя имел на счету фирмы более 47 миллионов рублей. Долг был выплачен людям только после вмешательства сотрудников правопорядка. Недобросовестный работодатель был оштрафован на 20 тысяч рублей.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе за нарушение масочного режима приостановили работу двух рынков.





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