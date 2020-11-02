В Баймакском районе фирме выписали штраф в 1 млн рублей за подкуп полиции

Баймакский район | 02 ноя 2020 | 15:44

В мае 2020 года фирма «Златолит» не прошло проверку по соблюдению требований, предъявляемых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.







Сотрудник полиции выявил в компании многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Однако вместо того, чтобы устранить обнаруженные проблемы, представитель организации предложил сотруднику правопорядка взятку. За закрытие дела полицейскому обещали 10 тысяч рублей.



Однако проверяющие оказался честным человеком. От денег полицейский отказался, а о случившемся доложил руководству. За попытку подкупить должностное лицо на руководство фирмы было возбуждено уголовное дело. По результатам его рассмотрения недобросовестной организации был выписан штраф на 1 миллион рублей.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии злоумышленники силой отняли автомобиль у жителя Баймака. Мужчина хотел продать свою «Ладу» 14 модели за 25 тысяч рублей, о чем было сказано в объявлении на сайте. Покупатели нашлись быстро. Двое неизвестных парней договорились с мужчиной о встрече. Однако приехавшие к продавцу граждане стали вести себя агрессивно и требовать отдать им машину за 15 тысяч рублей.





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