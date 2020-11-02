В Башкирии прокуратура выявила коррупционные нарушения в Минобразования республики

| 02 ноя 2020 | 16:53

Прокуратура Башкирии во время проверки выявила коррупционные нарушения в региональном минобрнауки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.



Так, некоторые служащие и руководители подведомственных министерству учреждений скрыли сведения об имуществе, находящемся в их собственности, а также доходы от коммерческих организаций.







К примеру, руководитель Башкирского кадетского корпуса укрыл доход супруги в 139 тыс. рублей.



Директор Уфимской коррекционной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья укрыл факт владения квартирой, а также доходы, полученные им и его женой от коммерческих фирм, в размере свыше 160 тыс. рублей.



Начальник отдела министерства не задекларировала доход, полученный её мужем в прошлом году, в сумме более 700 тыс. рублей.



Надзорными мероприятиями также были выявлены факты непринятия мер по предотвращению конфликта интересов.



Например, директор республиканского детского эколого-биологического центра привлекла мужа для организации и проведения конкурса и оплатила его участие за счет бюджета учреждения, а также скрыла полученный им доход от министерства.



После проверки прокурор Башкирии внёс представление в адрес министра образования и науки республики. По результатам его рассмотрения 14 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.



Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе фирме выписали штраф в 1 млн рублей за подкуп полиции. В мае 2020 года фирма «Златолит» не прошло проверку по соблюдению требований, предъявляемых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.





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