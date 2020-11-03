В Башкирии приняли закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

| 03 ноя 2020 | 09:54

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон «Об ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков». Как сообщает пресс-служба Курултая, с момента его вступления в силу в республике запретят продавать энергетики несовершеннолетним. Также запрет на продажу такой продукции будет действовать в образовательных, медицинских, физкультурно-оздоровительных, спортивных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей.







«Поскольку на федеральном уровне подобные ограничения не предусмотрены, субъекты Федерации вынуждены решать данный вопрос в рамках своих полномочий. В ряде регионов аналогичные запреты уже установлены региональными парламентами. Мы пошли по этому же пути. По статистике основными потребителями обозначенных напитков являются подростки, которые беспрепятственно их покупают, не контролируя суточную дозу и нанося тем самым своему организму вред, сопоставимый с непомерным потреблением алкоголя. У детей возникает депрессия, формируется зависимость, нередко обостряются протекавшие до этого латентно психические заболевания. Кроме того, сильно страдает сердечно-сосудистая система. Данным законом мы защищаем здоровье молодого поколения», – прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.



Спикер парламента отметил, что в законе в строгом соответствии с российскими ГОСТами четко прописано, что именно относится к безалкогольным тонизирующим напиткам. Отмечается, что кофе, чай, безалкогольные напитки на основе кофейных и чайных экстрактов в эту категорию не попадают.









Ответственность за нарушение запрета на продажу энергетиков детям предполагается установить Кодексом РБ об административных правонарушениях. Текст принятого закона направлен на подпись главе республики. Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

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