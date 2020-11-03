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В Благоварском районе начальник отдела ГИББД попался на взятке

В Благоварском районе начальник отдела ГИББД попался на взятке

Благоварский район | 03 ноя 2020 | 11:10

В Благоварском районе перед судом предстанет 45-летний бывший начальник местного отделения ГИБДД, которого уличили в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.



В ноябре прошлого года автоинспекторы остановили технически неисправный «КамАЗ» недалеко от деревни Хлебодаровка. Продолжать путь водитель не имел права, и грузовик поместили на спецстоянку. Но в тот же день представитель транспортной компании обратился за помощью к начальнику местного отделения госавтоинспекции. Получив больше 16 тысяч рублей страж порядка выдал разрешение на выпуск фуры со штрафстоянки.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, правоохранителя уволили со службы, но своей вины он не признал. Материалы дела переданы в Благоварский межрайонный суд для рассмотрения по существу.


Ранее сообщалось о том, что в Благоварском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти 9-месячного ребенка в результате несчастного случая.

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Источник: www.sobkor02.ru

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