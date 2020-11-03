Экс-главе Баймакского района Ильшату Ситдикову грозит до 9 лет лишения свободы

Баймакский район | 03 ноя 2020 | 20:05

Проверка Контрольно-счетной палаты Башкирии в Баймакском районе показала, что в период руководства бывшего главы администрации Ильшата Ситдикова было совершено 16 фактов незаконного и нерезультативного использования бюджетных средств и муниципального имущества в 2016-2018 годах, по факту чего были возбуждено уголовные дела, передает ИА «Башинформ».







Аудиторы в частности выявили хищение бюджетных средств при реконструкции стадиона «Труд» стоимостью 82 млн рублей, при ремонте водозабора в селе Ургаза на сумму 277 тысяч рублей. Установлено, что несмотря на потраченные средства, стадион был не пригоден для эксплуатации.



Также выяснилось, что администрация района выдавала квартиры не нуждающимся жителям, а своим сотрудникам. В муниципалитете также выдавали завышенные справки с завышенными сведениями о заработной плате для получения повышенного пособия по безработице.

«По данным документации и данным, предоставленным сотрудниками администрации, депутатами, жителями района, факты противоправных деяний осуществлялись с ведома на тот момент главы администрации Ситдикова и фактически он стоит за всеми этими незаконными действиями», — сообщил аудитор КСП РБ Владимир Малков.

По информации агентства, аудитор КСП сообщил, что все нарушения были сделаны в период руководства Ильшата Ситдикова, также на документах стояли его подписи и подписи заместителей. Все материалы проверки КСП РБ переданы в правоохранительные органы, в настоящее время проводятся следственные действия.



Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе фирме выписали штраф в 1 млн рублей за подкуп полиции.





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Фото: resbash.ru