Стало известно, кто распространял фейковое видео о переполненном уфимском морге

| 05 ноя 2020 | 18:03

В Башкирии нашли создателя фейка о переполненном морге в Уфе. В социальных сетях распространилось видео якобы из уфимского морга, который завален трупами. Оказалось, это сообщение не имеет ничего общего с действительностью.







Фейк придумал 45-летний уроженец Салавата Руслан Акчулпанов. Об этом рассказало информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на источник в подразделении по расследованию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий правоохранительных органов.



Руслан Акчулпанов сейчас проживает в Ноябрьске. Он ведёт каналы творческих союзов «ЯмалВидео» и «Aksulpan» на видеоплощадке YouTube. Само фейковое сообщение было размещено в группе «ВКонтакте» Эксклюзив Aksulpan и в телеграм-канале Aksulpan, которыми тоже управляет Акчулпанов.



Благодаря современным методом анализа и обработки данных интернет-трафика, биллинга сотовых операторов связи удалось со стопроцентной точностью установить личность создателя фейка. В правоохранительных органах решается вопрос о наказании в виде штрафа до 1,5 млн рублей и пяти лет лишения свободы.



Ранее Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин опроверг подлинность видеозаписи, сделанной якобы в уфимском морге.





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