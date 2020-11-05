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Стало известно, кто распространял фейковое видео о переполненном уфимском морге

Стало известно, кто распространял фейковое видео о переполненном уфимском морге

| 05 ноя 2020 | 18:03

В Башкирии нашли создателя фейка о переполненном морге в Уфе. В социальных сетях распространилось видео якобы из уфимского морга, который завален трупами. Оказалось, это сообщение не имеет ничего общего с действительностью.



Фейк придумал 45-летний уроженец Салавата Руслан Акчулпанов. Об этом рассказало информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на источник в подразделении по расследованию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий правоохранительных органов.

Руслан Акчулпанов сейчас проживает в Ноябрьске. Он ведёт каналы творческих союзов «ЯмалВидео» и «Aksulpan» на видеоплощадке YouTube. Само фейковое сообщение было размещено в группе «ВКонтакте» Эксклюзив Aksulpan и в телеграм-канале Aksulpan, которыми тоже управляет Акчулпанов.

Благодаря современным методом анализа и обработки данных интернет-трафика, биллинга сотовых операторов связи удалось со стопроцентной точностью установить личность создателя фейка. В правоохранительных органах решается вопрос о наказании в виде штрафа до 1,5 млн рублей и пяти лет лишения свободы.


Ранее Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин опроверг подлинность видеозаписи, сделанной якобы в уфимском морге.

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Источник: bash.news

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