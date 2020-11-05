Суд Нефтекамска оправдал задержанного лидера движения «СтопКамбарка» Тагира Кагарманова

Нефтекамск | 05 ноя 2020 | 21:12

В Нефтекамске задержанного накануне лидера движения «СтопКамбарка» Тагира Кагарманова оправдали в суде. Об этом активисты сообщают в социальных сетях.





По их словам, суд признал, что задержание было произведено незаконно. Напомним, ранее стало известно, что Кагарманова оставили на ночь в отделении за неповиновение сотруднику полиции. Тогда поздним вечером активисты провели одиночные пикеты в поддержку задержанного.



Движение «СтопКамбарка» выступает против строительства завода по утилизации отходов первого и второго класса опасности в Камбарке.



Напомним, накануне, 4 ноября, полицейские наведались в офис коммунистов. По словам однопартийцев мужчины, стражи правопорядка не предоставили документов, на основе которых они забирают Кагарманова в отделение. Видео задержания опубликовали в соцсетях.

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