В Бирске тяжелобольного ребенка не обеспечивали лекарствами

| 06 ноя 2020 | 09:33

Житель Бирска заявил о том, что его сын не обеспечивается лекарственными препаратами. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, трехлетний ребенок - инвалид с рождения, страдает редкой тяжелой болезнью, которая включена в перечень орфанных заболеваний.







В феврале 2020 года после врачебного обследования ребенку на регулярной основе назначено применение дорогого лекарства. Однако мальчик не обеспечивался жизненно важным препаратом, врачи не выписывали рецепты, ссылаясь на отсутствие лекарств в аптеках.



Прокурор обратился в суд с иском, в котором потребовал от Минздрава республики бесплатно обеспечить ребенка необходимыми медикаментами. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил их. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

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