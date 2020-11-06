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В Бирске тяжелобольного ребенка не обеспечивали лекарствами

В Бирске тяжелобольного ребенка не обеспечивали лекарствами

| 06 ноя 2020 | 09:33

Житель Бирска заявил о том, что его сын не обеспечивается лекарственными препаратами. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, трехлетний ребенок - инвалид с рождения, страдает редкой тяжелой болезнью, которая включена в перечень орфанных заболеваний. 



В феврале 2020 года после врачебного обследования ребенку на регулярной основе назначено применение дорогого лекарства. Однако мальчик не обеспечивался жизненно важным препаратом, врачи не выписывали рецепты, ссылаясь на отсутствие лекарств в аптеках.

Прокурор обратился в суд с иском, в котором потребовал от Минздрава республики бесплатно обеспечить ребенка необходимыми медикаментами. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил их. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

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Ранее сообщалось о том, что в Бирске ведется строительство поликлиники для детей и взрослых. Объект в целом будет введён в эксплуатацию в конце 2021 года.

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Источник: gorobzor.ru

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