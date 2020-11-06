В Башкирии задержали инициатора сноса христианских крестов в республике

| 06 ноя 2020 | 21:20

Правоохранители Башкирии задержали на 48 часов одиозную общественницу Рамилю Саитову, призывавшую в День народного единства сносить православные кресты на Урале. Сегодня даму, в присутствии адвоката допрашивают следователи. Предполагается, что в ближайшее время ей предъявят обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности. А уже в воскресенье, по истечении двух суток, следователи в суде Кировского района Уфы будут настаивать поместить обвиняемую под арест. Кроме того, как нам стало известно, в рамках следствия правоохранители намерены провести комплексную психиатрическую экспертизу обвиняемой и, в случае если выяснится, что женщина страдает душевным расстройством, перевести ее в охраняемую палату в психиатрической больнице в уфимской Базилеевке.







Любопытно, что в 2004 году дама уже проходила психиатрическое обследование в научном центре судебной психиатрии имени Сербского. То есть поведенческие проблемы женщина имела и 16 лет назад.



Действительно, недавние действия 54-летней Рамили Саитовой трудно назвать адекватными. Женщина объявила себя «председателем правительства Башкургистана» и повелела снести все православные кресты на Урале. Видео, где дама заявляет о своем воцарении в правительстве несуществующего государства, разошлось по социальным сетям в День народного единства – 4 ноября, возмутило общественность. Особенный гнев публики вызвало безумное требование странной дамы сносить православные кресты – таких откровенно экстремистских призывов в многонациональной Башкирии еще не звучало.



Причем Рамиля Хамитьяновна пригрозила, что если православные символы не будут снесены местными администрациями, то найдутся люди, которые «демонтируют кресты сами».









Интересно, что пока все здравомыслящие люди, увидев заявления башкирской националистки крутили пальцем у виска, у помешанной на ненависти к другим народам г-жи Саитовой нашлись не менее безумные последователи. Так, ночью 4 ноября неизвестные попытались поджечь поклонный крест на месте алтаря старого Свято-Троицкого храма в селе Узян Белорецкого района.Известно, что Рамиля Саитова, ранее обычная предпринимательница, торговавшая бытовой химией, тесно общалась с активистами ныне запрещенной судом националистической организации «Башкорт». Она успела «засветиться» в башкирском движении «Кук Буре» и даже выполняла роль зампредседателя «Конгресса башкирского народа» (КБН), который ликвидируется с декабря 2019 года. Тогда она впервые получила административный штраф за организацию КБН несанкционированного митинга – потом взысканий прибавилось. Но, похоже, именно тогда в сознании коммерсантки произошли необратимые изменения, которыми теперь и объясняются неадекватные поступки женщины. Например, Рамиля Хамитьяновна обвинила судью Ленинского суда Уфы в проведении магических обрядов. По словам общественницы, отправительница правосудия пыталась защититься от ее иска заклинаниями, очертив в кабинете круг из заговоренной соли.Кстати, сами башкирские националисты, вроде бы нуждающиеся в таком эпатаже, предпочитают дистанцироваться от г-жи Саитовой, несмотря на то, что она появляется на публике в башкирских монистах, надетых поверх повседневной одежды.

Напомним, в августе этого года г-жа Саитова прославилась еще одним скандальным видео. На улице она задавалась вопросом: «Почему в Уфе так много армян?» и третировала девушек-армянок. За унижение человеческого достоинства ни в чем не повинных студенток, женщина, по решению суда, отсидела 10 суток в спецприемнике на Колгуевской.



Однако теперь скандалистка так легко не отделается. Если Рамилю Саитову признают виновной по ч.2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»), то ей грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Если же выяснится, что женщина - невменяемая, то она будет принудительно лечиться в психиатрической клинике.



Как утверждает близкий к властям Башкирии телеграмм-канал, «привлечение г-жи Саитовой к ответственности станет началом уголовного преследования персон, которые последние полгода занимались дестабилизацией общественно-политической обстановки в республике».





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