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В Башкирии задержали инициатора сноса христианских крестов в республике

В Башкирии задержали инициатора сноса христианских крестов в республике

| 06 ноя 2020 | 21:20

Правоохранители Башкирии задержали на 48 часов одиозную общественницу Рамилю Саитову, призывавшую в День народного единства сносить православные кресты на Урале. Сегодня даму, в присутствии адвоката допрашивают следователи. Предполагается, что в ближайшее время ей предъявят обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности. А уже в воскресенье, по истечении двух суток, следователи в суде Кировского района Уфы будут настаивать поместить обвиняемую под арест. Кроме того, как нам стало известно, в рамках следствия правоохранители намерены провести комплексную психиатрическую экспертизу обвиняемой и, в случае если выяснится, что женщина страдает душевным расстройством, перевести ее в охраняемую палату в психиатрической больнице в уфимской Базилеевке.



Любопытно, что в 2004 году дама уже проходила психиатрическое обследование в научном центре судебной психиатрии имени Сербского. То есть поведенческие проблемы женщина имела и 16 лет назад.

Действительно, недавние действия 54-летней Рамили Саитовой трудно назвать адекватными. Женщина объявила себя «председателем правительства Башкургистана» и повелела снести все православные кресты на Урале. Видео, где дама заявляет о своем воцарении в правительстве несуществующего государства, разошлось по социальным сетям в День народного единства – 4 ноября, возмутило общественность. Особенный гнев публики вызвало безумное требование странной дамы сносить православные кресты – таких откровенно экстремистских призывов в многонациональной Башкирии еще не звучало.

Причем Рамиля Хамитьяновна пригрозила, что если православные символы не будут снесены местными администрациями, то найдутся люди, которые «демонтируют кресты сами».

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Интересно, что пока все здравомыслящие люди, увидев заявления башкирской националистки крутили пальцем у виска, у помешанной на ненависти к другим народам г-жи Саитовой нашлись не менее безумные последователи. Так, ночью 4 ноября неизвестные попытались поджечь поклонный крест на месте алтаря старого Свято-Троицкого храма в селе Узян Белорецкого района.

Известно, что Рамиля Саитова, ранее обычная предпринимательница, торговавшая бытовой химией, тесно общалась с активистами ныне запрещенной судом националистической организации «Башкорт». Она успела «засветиться» в башкирском движении «Кук Буре» и даже выполняла роль зампредседателя «Конгресса башкирского народа» (КБН), который ликвидируется с декабря 2019 года. Тогда она впервые получила административный штраф за организацию КБН несанкционированного митинга – потом взысканий прибавилось. Но, похоже, именно тогда в сознании коммерсантки произошли необратимые изменения, которыми теперь и объясняются неадекватные поступки женщины. Например, Рамиля Хамитьяновна обвинила судью Ленинского суда Уфы в проведении магических обрядов. По словам общественницы, отправительница правосудия пыталась защититься от ее иска заклинаниями, очертив в кабинете круг из заговоренной соли.

Кстати, сами башкирские националисты, вроде бы нуждающиеся в таком эпатаже, предпочитают дистанцироваться от г-жи Саитовой, несмотря на то, что она появляется на публике в башкирских монистах, надетых поверх повседневной одежды.


Напомним, в августе этого года г-жа Саитова прославилась еще одним скандальным видео. На улице она задавалась вопросом: «Почему в Уфе так много армян?» и третировала девушек-армянок. За унижение человеческого достоинства ни в чем не повинных студенток, женщина, по решению суда, отсидела 10 суток в спецприемнике на Колгуевской.

Однако теперь скандалистка так легко не отделается. Если Рамилю Саитову признают виновной по ч.2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»), то ей грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Если же выяснится, что женщина - невменяемая, то она будет принудительно лечиться в психиатрической клинике.

Как утверждает близкий к властям Башкирии телеграмм-канал, «привлечение г-жи Саитовой к ответственности станет началом уголовного преследования персон, которые последние полгода занимались дестабилизацией общественно-политической обстановки в республике».

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Источник: www.sobkor02.ru

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