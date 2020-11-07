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В Стерлитамаке правоохранители накрыли склад с 700 литрами водочной продукции

В Стерлитамаке правоохранители накрыли склад с 700 литрами водочной продукции

Стерлитамакский район | 07 ноя 2020 | 13:58

Сотрудники ОБЭП МВД Башкирии совместно с сотрудниками Росгвардии пресекли производство нелегальной алкогольной продукции в городе Стерлитамаке. Производством и сбытом контрафактного алкоголя занимались семь человек в возрасте от 19 до 44 лет. Все — жители города.



В квартирах и гаражных боксах задержанных при обыске было найдено свыше 700 литров алкогольной продукции, в том числе коньяк и водка, а также бочка объёмом 200 литров. Также полицейские изъяли два легковых автомобиля и более 200 тысяч рублей.


- Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», частью 1 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,  — сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
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Ранее сообщалось о том, что в Башкирии имущество бывшего депутата Балтачевского района заберут в доход государства. Ранее, по данным ведомства, супруга и несовершеннолетние дети депутата в 2016 и 2018 годах приобрели три квартиры в Уфе и автомобиль. Имущество оценивается в более 18 миллионов рублей.

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Источник: gtrk.tv

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