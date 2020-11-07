В Стерлитамаке правоохранители накрыли склад с 700 литрами водочной продукции

Стерлитамакский район | 07 ноя 2020 | 13:58

Сотрудники ОБЭП МВД Башкирии совместно с сотрудниками Росгвардии пресекли производство нелегальной алкогольной продукции в городе Стерлитамаке. Производством и сбытом контрафактного алкоголя занимались семь человек в возрасте от 19 до 44 лет. Все — жители города.







В квартирах и гаражных боксах задержанных при обыске было найдено свыше 700 литров алкогольной продукции, в том числе коньяк и водка, а также бочка объёмом 200 литров. Также полицейские изъяли два легковых автомобиля и более 200 тысяч рублей.

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