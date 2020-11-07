В Стерлитамаке правоохранители накрыли склад с 700 литрами водочной продукции

Сотрудники ОБЭП МВД Башкирии совместно с сотрудниками Росгвардии пресекли производство нелегальной алкогольной продукции в городе Стерлитамаке. Производством и сбытом контрафактного алкоголя занимались семь человек в возрасте от 19 до 44 лет. Все — жители города.
В квартирах и гаражных боксах задержанных при обыске было найдено свыше 700 литров алкогольной продукции, в том числе коньяк и водка, а также бочка объёмом 200 литров. Также полицейские изъяли два легковых автомобиля и более 200 тысяч рублей.
- Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», частью 1 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.