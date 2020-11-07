Рамилю Саитову отправили на 2 месяца в СИЗО за призывы сносить кресты в Башкирии

| 07 ноя 2020 | 17:28

Сегодня, 7 ноября, Кировский районный суд города Уфы рассмотрел ходатайство УФСБ по РБ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рамили Саитовой. Башкирская активистка, общественница и блогер обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет» (ч.2 ст. 280 УК РФ).







Напомним, Рамиля Саитова выступила в соцсетях с видеообращением от имени башкирских националистических организаций с призывом снести кресты в Башкирии. Кроме того, в форме ультиматума Саитова потребовала покинуть республику лицам определенной национальности. Высказывания активистки вызвали критику со стороны духовенства, общественности. Отрицательное отношение высказали правозащитники, известные личности республики и деятели культуры.



Кировским судом Уфы Рамиля Саитова обвиняется в совершении преступления средней тяжести, максимальный срок наказания по которому составляет до 5 лет лишения свободы.

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Задержанная заявила отвод суду и следователю, которое судья отклонил. Принимая во внимание неоднократное привлечение Рамили Саитовой к административной ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности, суд ходатайство старшего следователя по ОВД СО УФСБ удовлетворил.Суд взял Саитову под стражу сроком на 2 месяца. В СИЗО она останется до 6 января 2021 года.