Рамилю Саитову отправили на 2 месяца в СИЗО за призывы сносить кресты в Башкирии
| 07 ноя 2020 | 17:28
Сегодня, 7 ноября, Кировский районный суд города Уфы рассмотрел ходатайство УФСБ по РБ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рамили Саитовой. Башкирская активистка, общественница и блогер обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет» (ч.2 ст. 280 УК РФ).
Напомним, Рамиля Саитова выступила в соцсетях с видеообращением от имени башкирских националистических организаций с призывом снести кресты в Башкирии. Кроме того, в форме ультиматума Саитова потребовала покинуть республику лицам определенной национальности. Высказывания активистки вызвали критику со стороны духовенства, общественности. Отрицательное отношение высказали правозащитники, известные личности республики и деятели культуры.
Кировским судом Уфы Рамиля Саитова обвиняется в совершении преступления средней тяжести, максимальный срок наказания по которому составляет до 5 лет лишения свободы.
Суд взял Саитову под стражу сроком на 2 месяца. В СИЗО она останется до 6 января 2021 года.