В Учалинском районе завод сбрасывал отходы в местную реку

Учалинский район | 07 ноя 2020 | 17:56

В Башкирии было выявлено загрязнение водного объекта. Всему виной выбросы одного из предприятий республики.







Сообщение в Учалинскую межрайонную прокуратуру о загрязнении поступило от местных жителей. При проверке, проведенной сотрудниками ведомства, было установлено, что ООО «Завод Николь Пак», занимающийся переработкой мукулатуры для дальнейшего производства картона и бумаги, сбросило в реку Бюйды вещества.



Пресс-служба прокуратуры РБ:



В нарушение требований законодательства предприятие сбрасывало сточные воды с превышением допустимых норм по фенолу в 3,7 раз в реку Бюйды. По данному факту по инициативе прокуратуры ООО «Завод Николь Пак» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования) в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Также предприятие получило представление об устранении нарушений. Вскоре требования прокуратуры были удовлетворены. Сейчас, сообщает ведомство, завод принимает меры по установке дополнительных фильтров на очистные сооружения.