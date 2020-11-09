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В Уфе полицейские накрыли бордель, в котором девушки работали вахтовым методом

В Уфе полицейские накрыли бордель, в котором девушки работали вахтовым методом

Уфа | 09 ноя 2020 | 14:50

В Уфе сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно со следователями задержали группу по организации интим-услуг. При этом жрицы любви работали вахтовым методом – после отработки смены одних путан сменяли другие.



Организаторами незаконного бизнеса являлись уфимцы 38 и 30 лет. Сначала мужчины маскировали свою деятельность под видом элитных гостиничных номеров на улице Октябрьской революции, а потом перевели работу борделя на другой адрес. В двух соседних квартирах на Коммунистической улице на тот момент работали трое девушек возрастом от 19 до 25 лет – одна из Башкирии, а другие – их Волгоградской области и Алтайского края.

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По данным пресс-службы МВД Башкортостана, полицейские нагрянули в притон как раз, когда одна из куртизанок обслуживала очередного клиента. Девушки рассказали, то они работают вахтовым методом по гибкому графику. Стражи порядка установили, что всего в «штате» находилось примерно 40-50 жриц любви. Сами проститутки признались, что решились на такую работу, потому что не хотят устраиваться в обычные места работы за копеечную зарплату.
Накрыли правоохранители и квартиру-диспетчерскую, где работала 37-летняя администраторша. Женщина принимала звонки, следила за поступлением оплаты и общей атмосферой на «рабочих местах». Поняв, что к ней в дверь стучатся полицейские, дама стала выбрасывать с балкона рабочие мобильные телефоны. Однако правоохранители попросту распилили дверь и задержали злоумышленницу, а гаджеты собрали и приобщили к делу.


При обыске оперативники изъяли у организаторов притона почти 100 тысяч рублей, телефона, компьютеры и банковские карты с блокнотами-черновиками. Уголовные дела возбуждены по статьям об организации и вовлечении в занятие проституцией организованной группой.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба УМВД по РБ

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