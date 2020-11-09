В Уфе полицейские накрыли бордель, в котором девушки работали вахтовым методом
Уфа | 09 ноя 2020 | 14:50
В Уфе сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно со следователями задержали группу по организации интим-услуг. При этом жрицы любви работали вахтовым методом – после отработки смены одних путан сменяли другие.
Организаторами незаконного бизнеса являлись уфимцы 38 и 30 лет. Сначала мужчины маскировали свою деятельность под видом элитных гостиничных номеров на улице Октябрьской революции, а потом перевели работу борделя на другой адрес. В двух соседних квартирах на Коммунистической улице на тот момент работали трое девушек возрастом от 19 до 25 лет – одна из Башкирии, а другие – их Волгоградской области и Алтайского края.
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При обыске оперативники изъяли у организаторов притона почти 100 тысяч рублей, телефона, компьютеры и банковские карты с блокнотами-черновиками. Уголовные дела возбуждены по статьям об организации и вовлечении в занятие проституцией организованной группой.