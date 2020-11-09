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В Стерлитамаке арестовали имущество бывшего чиновника

В Стерлитамаке арестовали имущество бывшего чиновника

Стерлитамакский район | 09 ноя 2020 | 14:57

Прокуратура Башкирии арестовала имущество бывшего председателя комитета Стерлитамака по управлению собственностью регионального министерства имущества и земельных отношений.



Отмечается, что экс-чиновник и его супруга владели 11 нежилыми помещениями, 4 земельными участками, домом, квартирое и элитной иномаркой. Общая стоимость имущества составляет более 22 миллионов рублей.

Прокуратура в судебном порядке потребовала обратить в доход государства имущество. Заявление будет рассмотрено в Стерлитамакском суде. По сообщению ведомства, доход чиновника были скрыты от декларирования. Также владения были зарегистрированы на родственников экс-сотрудника башкирского Минземимущества.

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Ранее сообщалось о том, что в Башкирии имущество бывшего депутата Балтачевского района заберут в доход государства.

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Источник: gorobzor.ru

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