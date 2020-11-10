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В Караидельском районе оштрафовали чиновника, который не принял жалобу жителя на разбитую дорогу

В Караидельском районе оштрафовали чиновника, который не принял жалобу жителя на разбитую дорогу

Караидельский район | 10 ноя 2020 | 15:00

В Караидельском районе Башкирии чиновника оштрафовали на пять тысяч рублей за отказ принять обращение местного жителя, который пожаловался на дороги. Об этом сообщила региональная прокуратура.



– В июле 2020 года в администрацию Озеркинского сельсовета поступило обращение местного жителя о ненадлежащем состоянии дороги в одном из населенных пунктов, – рассказали в надзорном ведомстве. – Вопреки требованию законодательства, обращение не зарегистрировано, а также не рассмотрено в установленный срок.

За игнорирование жалобы административное дело было возбуждено в отношении главы муниципалитета. Мировой судья оштрафовал его на пять тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры меры по ремонту дороги были приняты.

Айдар Шайдуллин назначен главой администрации Караидельского района

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Ранее сообщалось о том, что в Караидельском районе глава администрации Ильдар Гарифуллин сложил полномочия. Известно, что такое решение было принято на заседании Совета муниципального района.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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