В Караидельском районе оштрафовали чиновника, который не принял жалобу жителя на разбитую дорогу

Караидельский район | 10 ноя 2020 | 15:00

В Караидельском районе Башкирии чиновника оштрафовали на пять тысяч рублей за отказ принять обращение местного жителя, который пожаловался на дороги. Об этом сообщила региональная прокуратура.







– В июле 2020 года в администрацию Озеркинского сельсовета поступило обращение местного жителя о ненадлежащем состоянии дороги в одном из населенных пунктов, – рассказали в надзорном ведомстве. – Вопреки требованию законодательства, обращение не зарегистрировано, а также не рассмотрено в установленный срок.



За игнорирование жалобы административное дело было возбуждено в отношении главы муниципалитета. Мировой судья оштрафовал его на пять тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры меры по ремонту дороги были приняты.

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