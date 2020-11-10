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История об изнасиловании дознавательницы из Уфы получила продолжение

История об изнасиловании дознавательницы из Уфы получила продолжение

Уфа | 10 ноя 2020 | 17:11

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре рассмотрел дело о групповом изнасиловании экс-дознавательницы Гульназ Ф. в отделе полиции Уфы и отменил вердикт Верховного суда Башкирии. Всех фигурантов – бывших офицеров Павла Яромчука, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева – вновь отправили под домашний арест. Ранее двое из них, Матвеев и Галиев, были оправданы.



– Шестой кассационный суд общей юрисдикции […] определил указанный приговор в отношении Яромчука П.С., Матвеева Э.В., Галиева С.С. – отменить, передать уголовное дело – на новое апелляционное рассмотрение в Верховный Суд Республики Башкортостан в ином составе суда. В отношении Яромчука П.С., Матвеева Э.В., Галиева С.С. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 3 месяца, – следует из релиза на сайте суда.

Напомним, речь идет об истории, которая тянется с 2018 года, когда 23-летняя сотрудница отдела дознания Гульназ Ф. заявила о групповом изнасиловании. По ее словам, над ней надругались трое высокопоставленных коллег – офицеры Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук. После предъявленного обвинения их арестовали.

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Кировский районный суд в конце 2019 года признал виновными всех фигурантов уголовного дела. 3 июня 2020 года Верховный суд рассмотрел апелляцию и оправдал Матвеева и Галиева. Яромчуку уменьшили срок заключения с шести до четырех лет. Именно последнее решение и отменил Кассационный суд в Самаре, куда подали жалобы обе стороны и прокуратура.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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