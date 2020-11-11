В Башкирии экоактивисты обнаружили незаконный склад медицинских отходов

Уфа | 11 ноя 2020 | 11:18

Уфимка написала депутату регионального парламента о подозрительном складе в столице, сообщает издание «Аргументы и факты». Журналисты решили разобраться, что происходит. Вместе с экоактивистами и правоохранителями они отправились в сторону Бирского тракта. На месте им удалось перехватить водителя грузовика, который заявил, что ищет металлолом, но, как оказалось, вез мешки с медотходами. Мужчина попытался оправдаться, мол, они не опасны, так как их обработали в больницах. У водителя на руках был список медучреждений с контактами и датами забора мусора. Там оказались клиника БГМУ, ГКБ №10, ГКБ Демского района, Аскинская, Бирская ЦРБ, а также средняя общеобразовательная школа №7.







Попасть на территорию склада активистам так и не удалось. Однако им удалось выяснить, что по документам земля принадлежит московской фирме. По словам руководителя пресс-службы минздрава Башкирии Софьи Алешиной, каждая медицинская организация самостоятельно заключает контракт со специализированной компанией, вывозящей отходы. С момента передачи отходов перевозчику (актируется документом), ни больница, ни министерство ответственности за эти отходы не несет.

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Фото: издание «Аргументы и факты»/ Ольга Блажнова

Проверить достоверность информации о незаконном складе, полученной от уфимки журналистам не удалось. Полицейские грузовик забрали, но, что делать с отходами неизвестно. Сотрудник пресс-службы прокуратуры Башкирии Регина Баталова сообщила, что башкирская природоохранная межрайонная прокуратура организовала проверку по факту возможного незаконного размещения чрезвычайно эпидемиологически опасных медицинских отходов.