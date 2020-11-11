В Кумертау экс-начальник местного ОБЭП попался на взятке

Кумертау | 11 ноя 2020 | 14:47

В Кумертау готовится предстать перед судом 30-летний бывший начальник местного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Служителя закона уличили в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, а также – в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.







С октября 2016 по декабрь 2019 года полицейские регулярно получат взятки от троих горожан, обеспечивая им покровительство в незаконной продаже алкоголя. Каждый месяц бутлегеры перечисляли ему от одной до 30 тысяч рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram