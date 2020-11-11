В Кумертау экс-начальник местного ОБЭП попался на взятке

В Кумертау готовится предстать перед судом 30-летний бывший начальник местного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Служителя закона уличили в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, а также – в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
С октября 2016 по декабрь 2019 года полицейские регулярно получат взятки от троих горожан, обеспечивая им покровительство в незаконной продаже алкоголя. Каждый месяц бутлегеры перечисляли ему от одной до 30 тысяч рублей.
По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, всего антикоррупционер получил от взяткодателей почти 430 тысяч рублей. Деньги они перечисляли на карту самого стража порядка или его знакомых. Также в квартире сотрудника полиции нашли два патрона от боевого оружия. Сам фигурант дела признал вину лишь частично и был уволен со службы в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
Ранее сообщалось о том, что в Благоварском районе перед судом предстанет 45-летний бывший начальник местного отделения ГИБДД, которого уличили в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.