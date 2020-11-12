Жительница Уфы организовала секту, в которой истязали детей
Уфа | 12 ноя 2020 | 11:59
Жительницу Уфы Земфиру Г. обвиняют в жутких преступлениях. Женщина создала религиозную секту «Ученики Христа», последователи которой должны были избивать и истязать детей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, уголовное дело по восьми статьям будет рассматривать в суде Екатеринбурга. Жительница Башкирии требовала от родителей, которые вступали в секту, наказывать детей избиением за то, что те не следуют правилам организации. Так, в декабре 2017 года женщина привлекла в объединение отца двоих детей. Систематически мужчина избивал 7-летнего и 12-летнего сыновей, нанося им не только физические, но и серьёзные психологические травмы.
Через два года мужчина убил младшего сына в квартире, а потом просто вынес тело в лес. Отец-убийца и создательница секты предстанут перед судом в том числе и за убийство ребёнка.
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