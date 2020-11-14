В Караидельском районе жестоко избили и пытали мужчину за сотрудничество с полицией

Караидельский район | 14 ноя 2020 | 12:02

Жителя Караидельского района жестоко пытали и истязали за общение с сотрудниками правоохранительных органов.







Как сообщается в пресс-службе районного суда, 24 декабря 2019 года, трое злоумышленников избили пострадавшего возле местного кафе, после продолжили истязать его в квартире.



Отмечается, что жертву били руками ногами, деревянной палкой и сковородкой. Также его связали конечности скотчем, постригли волосы и оставили ожоги по всему телу. Мотивом чудовищного преступления стало сотрудничество с полицейскими.



Известно, что на момент совершения пыток все трое подсудимых были пьяны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «истязание, с применением пытки, группой лиц» (ст.117 УК РФ). Караидельский районный суд приговорил главаря группы на 5 лет лишения свободы, его подельники получили по 3,5 года тюремного срока.

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