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В Башкирии студент-медик предлагал абитуриентам за деньги поступить в медицинский вуз

В Башкирии студент-медик предлагал абитуриентам за деньги поступить в медицинский вуз

Уфа | 16 ноя 2020 | 15:34

В 2018 году фигурантом уголовного дела стал 21-летний студент Башкирского государственного медицинского университета. Как удалось выяснить следователям, молодой человек решил помочь двум абитуриенткам поступить в учебное заведение на бюджет. Для этого он собрал с девушек 1,1 миллиона рублей. Эти деньги он обещал передать преподавателям университета.



Однако потерпевшие так и не увидели свои фамилии в списке на зачисление. Расстроенные девушки рассказали о случившемся сотрудникам правопорядка. Следователям удалось установить, что 200 тысяч рублей молодой человек присвоил себе. Куда исчезла оставшаяся сумма – не сообщается. Обвиняемый в совершении преступления сознался. Парня отчислили из университета и приговорили к 6 годам заключения условно. Ожидается вступление приговора в законную силу.

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Ранее сообщалось о том, что в Кумертау экс-начальник местного ОБЭП попался на взятке. По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, всего антикоррупционер получил от взяткодателей почти 430 тысяч рублей. Деньги они перечисляли на карту самого стража порядка или его знакомых.

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Источник: proural.info

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