Артуру Газизову, сбившему в Уфе инспектора ДПС, грозит до десяти лет заключения

Уфа | 17 ноя 2020 | 10:42

В Кировском районном суде Уфы избрали меру пресечения 25-летнему Артуру Газизову в виде заключения под стражу на два месяца, передали в пресс-службе суда. Жителя Уфы подозревают в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч.2 ст.318 УК РФ). Ему грозит до десяти лет заключения.







«С учетом изложенного и личности Газизова Артура, который органами предварительного следствия обвиняется в совершении тяжкого преступления, после которого он скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск, суд ходатайство следователя удовлетворил и избрал обвиняемому Газизову А.О. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, с момента его задержания», – передали в пресс-службе Кировского суда.



25-летний житель столицы 3 ноября на улице Менделеева за рулем автомобиля «Мерседес-Бэнц» не отреагировал на требование инспектора остановить машину, сбил его и скрылся с места преступления.





Ранее сообщалось об аварии в Благоварском районе. Здесь водитель погиб, упав в реку с моста.





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