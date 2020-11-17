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Артуру Газизову, сбившему в Уфе инспектора ДПС, грозит до десяти лет заключения

Артуру Газизову, сбившему в Уфе инспектора ДПС, грозит до десяти лет заключения

Уфа | 17 ноя 2020 | 10:42

В Кировском районном суде Уфы избрали меру пресечения 25-летнему Артуру Газизову в виде заключения под стражу на два месяца, передали в пресс-службе суда.  Жителя Уфы  подозревают в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч.2 ст.318 УК РФ). Ему грозит до десяти лет заключения. 



«С учетом изложенного и личности Газизова Артура, который органами предварительного следствия обвиняется в совершении тяжкого преступления, после которого он скрылся, в связи с чем был объявлен в  розыск, суд ходатайство следователя удовлетворил  и избрал обвиняемому Газизову А.О. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, с момента его задержания», – передали в пресс-службе Кировского суда.

25-летний житель столицы 3 ноября на улице Менделеева за рулем автомобиля «Мерседес-Бэнц» не отреагировал на требование инспектора остановить машину, сбил его и скрылся с места преступления. 


Ранее сообщалось об аварии в Благоварском районе. Здесь водитель погиб, упав в реку с моста.

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Источник: gorobzor.ru

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