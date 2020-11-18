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Главу Кушнаренковского района Руслана Гизатуллина подозревают в махинациях с землей

Главу Кушнаренковского района Руслана Гизатуллина подозревают в махинациях с землей

Кушнаренковский район | 18 ноя 2020 | 11:39

Действующий глава Кушнаренковского района Башкирии Руслан Гизатуллин стал фигурантом уголовного дела. 43-летний чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.



По версии следствия, в июле 2019 года Гизатуллин заключил договор аренды земли площадью 145 га в селе Первушино, которая предназначалась для сельскохозяйственного производства. Однако коммерческая фирма, которая поставила подпись в договоре, не занималась сельхоздеятельностью.

«Глава района, в нарушение требований земельного законодательства, объявил конкурс о продаже указанного земельного участка, при этом занизив его цену с 8 млн рублей кадастровой стоимости до 5,1 млн рублей, и реализовал единственному участнику – вышеуказанной коммерческой организации, которая планировала изменить вид разрешенного использования земли и построить на нем турбазу, а часть земли реализовать под индивидуальную застройку», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

После этих махинаций участок выбыл из собственности района, а муниципальный бюджет потерял 2,9 млн рублей. Факт вскрылся после оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по республике.

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Администрацию Кушнаренковского района, Старокамышлинского сельсовета и дом Руслана Гизатуллина обыскали. Криминалисты изъяли документы. Также следователи допрашивают подчиненных главы муниципалитета и других свидетелей незаконной сделки.

Напомним, Руслан Гизатуллин возглавил Кушнаренковский район республики в январе 2019 года. До этого подозреваемый три года руководил Башкортостанским региональным исполнительным комитетом партии «Единая Россия».

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Источник: www.bashinform.ru

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